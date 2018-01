VIDEO | El sorpresivo mensaje que recibió Cote Quintanilla de parte de una fan

La cantante sigue cosechando muestras de cariño.

María José Quintanilla está disfrutando de su éxito luego de la confirmación de la internacionalización de su carrera y sus seguidores le han dado muestras de apoyo en sus publicaciones en las redes sociales.

Pero una fanática de la cantante fue más allá y sorprendió a su ídola con un simple pero significativo mensaje escrito en un vaso plástico.

“¡Cote, buena suerte con tu single en Estados Unidos. Seca!”, fue el comentario que mostró la cantante en su cuenta de Instagram.

“Aquí es cuando todo comienza… Estos son los gestos que me hacen no renunciar, que me despiertan, me alegran y me recuerdan que el camino es largo y que quiero recorrerlo. ¡Gracias a todos por sus muestras de cariño!”, fue la respuesta de Quintanilla.

