Los años no pasan en vano: En redes sociales destrozaron la presentación de Los Enanitos Verdes en Olmué

Era uno de los números más esperados, pero aparentemente no dio el ancho. Durante la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué, el número fuerte eran los Enanitos Verdes, la icónica banda de los 80, autores de varios clásicos de guitarreos.

Todos esperaban escuchar éxitos como “Te vi en un tren” o “Tus viejas cartas”. Sin embago las redes sociales no tuvieron piedad con el paso del tiempo, calificando la presentación de “lamentable”, dejando bastante que desear.

De acuerdo a los twiteros, el vocalista no modulaba, no estaban sincronizados con la música y no sonaban bien. Además incluso lo compararon con el show de Los Tres en Talagante.

Soy el único que piensa que el vocalista de los enanitos verdes esta ebrio? #TodosEnOlmue — Felipe Alvarez T. (@falvarezt11) 27 de enero de 2018

Vocalista de Enanitos Verdes: “Estoy drogado, estoy drogado” #TodosEnOlmue — Rodrigo Riveros (@rodrialchoque) 27 de enero de 2018

Pasó Alvaro Henríquez y le gritó a los Enanitos Verdes “Como se les ocurre cantar curaos, tontos irresponsables” #TodosEnOlmue — El Ciudadano Atticus (@atticuslex) 27 de enero de 2018