FOTO | Eliana Albasetti y la operación que la dejó con 68 cms. de cintura

La modelo argentina Eliana Albasetti fue madre hace cinco años y desde entonces sintió que jamás recuperó su cuerpo. Es por eso que decidió someterse a una cirugía para recuperar su antigua figura.

“No estaba gorda, pero desde que nació mi hija Emilia, hace cinco años, mi cintura ya no era la misma. Mi porté mal en el embarazo porque subí 20 kilos”, dijo en entrevista en Las Últimas Noticias.

Eliana se sometió a una liposucción el 18 de diciembre pasado.

“Fue una lipoescultura que duró dos horas. Había adiposidad localizada en la región de la espalda alta, cintura, cadera, abdomen superior e inferior y región sacra”, explicó el doctor Rigoberto Altamar, cirujano a cargo de la operación.

“¡Estaba cuadrada! Ahora tengo una cintura de 68 centímetros y antes de la operación tenía 75. Soy una persona re activa: hago gimnasia y pilates. No me mato de hambre pero esta guatita no la podía bajar con nada”, aseguró la modelo.