Reconocida actriz chilena estuvo en el ojo de Harvey Weinstein

Desde hace semanas que el tema de los abusos en Hollywood es público y cada vez más actrices están hablando de sus experiencias con influyentes figuras del espectáculo internacional. Sobre todo el productor Harvey Weinstein.

Y una actriz chilena es parte de ellas.

Leonor Varela habló con La Segunda y dijo que “cuando llegué a EE.UU. con Cleopatra (1999), yo estaba en un póster sensual en todas las paradas y sé que Weinstein tomó el teléfono y llamó a mi agente. Me dieron cuatro películas solamente por verme en ese póster, sin conocerme. Yo hice una película con ellos, un western, pero nunca me sentí cómoda jugando ese juego. Cuando había cenas, yo no iba. ¿Y cuál es el precio que pagué por eso? Nunca más me volvieron a contratar. Tenía un contrato por cuatro películas e hice una”.

Además, valoró a otras actrices que han hablado y detalló otras historias de acoso en la industria: “tuve que agacharme y salir corriendo. Literalmente, porque se te echan encima y tienes que correr a la puerta y salir del lugar. Aun así uno padece un estigma y queda traumatizada sin duda. No voy a entrar en detalles porque estoy decidiendo cómo y cuándo sea la mejor manera de contarlo”.