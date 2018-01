China Suárez reveló un íntimo detalle de su convivencia con Benjamín Vicuña

Si bien aparecen siempre en los medios, Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez son una pareja que cuida su privacidad y no detallan cada parte de su vida privada.

Sin embargo, de vez en cuando dan a conocer algún detalle de su vida en común, como hizo la argentina en una entrevista para la revista Para Ti.

China Suárez, quien está embarazada y se espera que de a luz dentro de un mes, confesó que le gusta andar desnuda por su casa, la que comparte con Vicuña y la hija de ella Rufina.

Eso sí, hizo una importante aclaración: “A ver, lo aclaro bien para que después no me lleguen reclamos o críticas: solo ando desnuda cuando estoy con Benja y Rufina. ¡Si están los hijos de Benja me visto!”.

Además agregó que el actor chileno “a veces me dice ‘ya Chinita, ponte algo. Te ven desde la ventana’. Asegura que nunca conoció a nadie que fuera tan fan del nudismo como yo”.