Michelle Carvalho lució sus estrías en las redes sociales

Desde hace algún tiempo que Michelle Carvallo comenzó a sincerarse sobre su subida de peso debido a su problema de tiroides, y a través de sus redes sociales suele publicar mensajes de amor propio.

Ahora, la modelo brasileña subió un video mostrando sus estrías, para luego escribir: “Amigos, cuando muestro mis estrías, justamente lo hago porque no se me molesta. Hago bromas sarcásticas y no influencia en lada de mi vida, ni para más ni para menos”.

Además, publicó un inspirador mensaje de amor propio para sus fans.