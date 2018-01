Doble de Zalo Reyes le dio las gracias a Felipe Avello por célebre frase "Están matando a un hue..."

Todo comenzó por el programa “Cara y Sello”.

La presentación de Felipe Avello en el Festival del Huaso de Olmué sacó las risas de todo el Patagual, sobre todo la frase “están matando a hue…” es recordada constantemente en las redes sociales.

Pero no todos saben que la célebre frase se debe a un tenso diálogo entre el cantante Zalo Reyes y su doble en el programa “Cara y Sello”.

En ese contexto, el imitador, Carlos Caro, conversó con las Últimas Noticias y le agradeció al comediante por recordar la discusión con el “Gorrión de Conchalí”.

“Muy agradecido de Avello, tengo todo febrero vendido por eso, siete shows de aquí al 24 de febrero. Claro que los que me contratan me piden que agregue a mis rutinas el ‘Están matando un hueón’, porque yo también le pongo algo de humor. Ahora todos me dicen eso y me preguntan por la torta”.

MIRA EL MOMENTO ACÁ: