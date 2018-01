Rocío Marengo sobre los acosos sexuales en TV: "En este medio nadie te va a hacer algo que no quieras"

La trasandina trabajó con un animador que fue acusado en Argentina.

Luego de la acusaciones de acoso sexual que se realizaron en Hollywood, todo el mundo del espectáculo comenzó a revelar diferentes historia y situaciones que complicaron a varias mujeres.

En ese contexto Rocío Marengo habló con el medio argentino, Minutos Uno, donde entregó su opinión. “Hay chicas que salen a hablar y no es creíble. Nadie te abusa en el medio. En este medio nadie te va a hacer algo que no quieras. Y luego pasa que hay chicas que van y provocan (…) En este medio no hay niñas sumisas que no sepan decir que no, hay chicas que quieren llegar a toda costa”.

Marengo trabajó en Roberto Pettinato, quien está acusado de cometer acoso sexual en Argentina, sin embargo ella aseguró que nunca le pasó algo malo. “Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en papel de ‘putona’ no te pasan esas cosas. A mi no me pasó nunca (…) Trabajo en el mismo medio, conozco a la misma gente y trabajé con la misma gente”.