Sigue la polémica: El tenso diálogo entre Juan David Rodríguez y el alcalde de Los Lagos

El artista y el edil entregaron sus versiones de los hechos.

Luego de la presentación de Juan David Rodríguez en Los Lagos, donde fue bajado del escenario por orden del alcalde de la comuna, ambos fueron contactados por el matinal “Bienvenidos” para hablar sobre lo sucedido.

El primero fue el ex “Rojo Fama Contrafama” quien argumentó que el show terminó debido a que él tenía que viajar y por esa razón la presentación duró lo que duró.

“Hice un esfuerzo tremendo con mis músicos para llegar a ese lugar. Tuvimos que ir en bus, viajar 10 horas. A último momento tuve que ir de jurado al concurso de talentos, se atrasó todo, y de repente se subió el animador y dice que tengo que viajar. Y justamente era la hora para tomar el bus de regreso. Y cuando bajo del escenario, me entero que hubo molestias por las groserías, por los chistes, lo que es válido, uno no puede ser del gusto de todo el mundo, pero yo no entendí más que eso”, comentó.

Luego el programa se contactó con el alcalde de la ciudad, Samuel Torres, “Creo que las condiciones no estaban aptas, fue una falta de respeto enorme del artista. Hubo palabras que fueron mucho más allá, que escapan a algo normal de un show familiar”.

El edil también habló sobre los insultos que hizo el cantante. “Tú tocabas con ese viejo cul… (Franco) Simone”, “Aplaudan los hueones, que son fomes”.

Por último el artista aseguró que todo lo ocurrido tendría que ver con problemas para pagar el show, a lo que Torres respondió que “el dinero no es un problema, tenemos un contrato de 9 millones 800 mil pesos, tengo los recursos, tengo la aprobación del Concejo, tengo un contrato firmado contigo donde dice que el que no cumple el contrato, debe pagar un 50%”.

