Complicado momento: "Don Carter" fue estafado luego de hacer un show

El sujeto en cuestión es un conocido estafador de Concón.

Juan Alcayaga, más conocido como “Don Carter”, realiza diversos show a lo largo del país donde cuenta sus chistes “sin censura” y que sacan las risas de los asistentes.

Pero no todo es positivo, ya que el humorista reconoció en el matinal “Muy Buenos Días” que fue estafado por un supuesto productor que lo había contratado para realizar un show en Concón, por el cual iba a recibir $1.100.000 que debían ser cancelados en dos montos, uno antes de la presentación y otro después.

“Es intolerable, uno no lo puede tolerar. Me da lata, ahora tampoco es una plata que yo me vaya a morir. Pero es mi plata, aunque fueran 10 lucas”, comentó.

Alcayaga aseguró en un principio que el sujeto en cuestión, de apellido Bugueño, le dijo que no podía pagar la primera parte porque su madre se había enfermado de cáncer. “Me dio pena, porque era un cabro joven, responsabilizándose por el cáncer de su mamá. Le dije que no se preocupara, y que el día de la función arreglábamos todo”.

Finalmnete “Don Carter” descubrió que el sujeto era un estafador y que su nombre real era Juan Peña Yévenes y que habría engañado a más de 30 personas.

“Ha trabajado con gallos profesionales, que se sacan la mugre, y este tipo se queda con la plata de esta gente”, concluyó.