¡Mala suerte! La divertida anécdota vivió Willy Sabor en sus primeros días de locutor radial

Una auditora había sufrido la muerte de dos personas cercanas.

Willy Sabor fue uno de los invitados que estuvo este miércoles en “La Mañana de Chilevisón”, el locutor radial contó varios episodios de su vida, incluso tuvo un chascarro en vivo y en directo.

Una de las historia que contó fue cuando comenzó a hacer su programa en vivo, asegurando que estaba muy nervioso, ya que las otras veces los grababa.

Todo empezó cuando Sabor recibió una llamada de una auditora. “Ella dijo ‘hola Willy, yo siempre te escucho, estoy muy contenta’. ‘Cuéntame, ¿Eres casada?’, y me responde que era viuda. Yo le respondí: ‘¿Y de qué murió tu marido?’. El relato provocó las risas de todo el panel.

Pero la historia no quedó ahí, ya que al programa siguiente ocurrió algo similar. “Al otro día me llaman, ‘hola Willy, estamos acá en un cumpleaños, celebrando con todos mis hermanos’. ‘Oye, ¿Y cuánto hermanos son?’, ella me respondió: ‘Somos 10, pero se nos murió uno"”.

Tras lo sucedido Willy salió del paso cantando “yo tenía 10 hermanos, yo tenía 10 hermanos”.