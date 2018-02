Julia Fernández hizo su mea culpa tras el quiebre con Lastra: "Molesté mucho, ahora voy a parar"

La brasileña aseguró que ahora lo dejará tranquilo.

La relación entre Ignacio Lastra y Julia Fernández ha sido una de las más mediáticas del último tiempo en la farándula nacional, ya que luego del accidente que ambos sufriendo, nada volvió a ser como antes.

Mientras Lastra se encontraba hospitalizado la relación llegó a su fin, pero la brasileña se seguía preocupando por él y en conversación con un medio nacional, Fernández aseguró que después del alta perdió el contacto con el modelo.

“Él se fue a casa, no tengo idea, no tengo contacto. Él no me quiere ver, no quiere ver a muchas personas. Él tiene que pasar por ese momento y hay que respetarlo”, comentó.

La candidata a reina del Festival de Viña del Mar declaró que ella lo buscó pero eso no le gustó a su familia. “Molesté mucho, entonces ahora voy a parar, voy a dar un paso hacia atrás y voy a dejar que siga su rumbo como él quiera”.