La Fórmula E traerá a Santiago a la cantante Kylie Minogue

Pese a su asistencia al evento, no cantará ninguna canción.

Cada vez queda menos para que comience la Fórmula E en Santiago y pese a las polémicas que ha tenido la organización con las autoridades de la ciudad, el evento genera gran expectación para los fanáticos de los motores.

Una de las últimas noticias que entregó la organización es que habrá una visita vip, se trata de la cantante de 49 años, Kylie Minogue, que es conocida por sus canciones “Spinnin around” y “Can’t Get You Out Of My Head”.



Sin embargo, la cantante no hará ningún show, ya que solo verá correr los autos por las calles de Santiago y se marchará.

MIRA LOS COMENTARIOS EN LAS REDES ACÁ:

– La fórmula E es un gastadero de plata, fome y para puros wns… – Kylie Minogue está invitada a la carrera! – pic.twitter.com/tn2earRJof — Charles (@CorreaIN) 31 de enero de 2018

Reevaluando todas mis opiniones críticas a la fórmula E ahora que sé que traen a Kylie Minogue #queen — Isabel Plant (@eslawiniplant) 1 de febrero de 2018