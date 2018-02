¡Son igualitos! "Bombo Fica" habló sobre su parecido con el vocalista de Foo Fighters

El humorista estuvo muy cerca de conocerlo.

En las redes sociales es posible encontrar fotos y bromas sobre el parecido que tiene Daniel “Bombo” Fica con Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y actual vocalista de Foo Fighters.

En una entrevista con un medio nacional, el humorista habló sobre el tema, indicando que se enteró cuando estaba viendo una revista.

“En una revista aparecieron los dobles de.Y el baterista de Nirvana era el doble de Bombo Fica. Y ahí empecé a averiguar quién era, que había estado en Nirvana y ahora en Foo Fighters”, comentó.

Fica comentó que en una oportunidad estuvo muy cerca de conocer a su “doble”. “Fui a actuar al Hyatt y él justo estaba en Chile y se hospedaba en ese hotel. Y no tuve la sapiencia de haberlo buscado y sacarme una foto con él. Pero nos encontraremos cuando venga a Chile y me sacaré la foto. No soy fan, pero escucho Nirvana y Foo Fighters”

