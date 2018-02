¡Un cambio radical! La razón por la que Aylén Milla dejó las redes sociales

La modelo está en un retiro espiritual junto a Flavia Medina.

Aylén Milla se hizo conocida en nuestro país por su participación en los realitys “Amor a prueba” y “¿Volverías con tu ex?”, donde tuvo un romance con el modelo Marco Ferri.

La argentina se alejó de las pantallas porque se estaba enfocando en su carrera de modelo, pero mantenía informados a sus fans a través de sus redes sociales.

Sin embargo Milla dejó de aparecer en Instagram y sus seguidores se preguntaban qué le había pasado. La respuesta la entregó en una entrevista con el programa Intrusos.

“Estoy en un retiro espiritual. Estoy desconectada de las redes sociales, casi del Whatsapp, lo tengo sólo para casos de emergencias, por eso respondo cortante”, comentó.

La trasandina no entregó mayores detalles de su nueva vida, asegurando que no sabe exactamente el lugar donde se encuentra. “No sabría decirte, porque la organización, que es budista, nos trajo sin decirnos a dónde es. Es simplemente una isla en medio de la nada. Se le paga a la organización para que nos aíslen de todo”.

Pero Milla no se encuentra sola, ya que su amiga y compañera de profesión, Flavia Medina, también está en el retiro para superar a su ex pareja. “Ustedes la conocen, después de todo lo que pasó con nuestros ex, los italianos, bueno, yo creo que ella tampoco quedó bien de la cabeza”.