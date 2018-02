Daniel Stingo asumió su error tras la polémica con Raquel Argandoña

El abogado aseguró que en su oficina lo molestan por el tema.

Luego de su salida del “Mucho Gusto”, Daniel Stingo estuvo de invitado en otros matinales donde habló sobre temas de contingencia y también sobre su desvinculación de Mega.

En una visita que hizo en “Bienvenidos”, Stingo tuvo una discusión con Raquel Argandoña, ya que habló sobre la relación que tenía con su ex compañera, Patricia Maldonado.

El episodio fue recordado por el abogado en una entrevista en el programa “Mentiras Verdaderas”, donde contó que “empezaron a cuestionarme que yo tenía mala relación con Paty Maldonado. Habría que decirles oye, traten bien a la gente que inviten, cabros’. Porque si no, no”.

“Yo caí en una cosa que no debería haber caído. Debería habérmelo tomado con Andina, haberme muerto de la risa. Y me molestó y no fui capaz de reprimirme, de que me dijeras ‘es que no te creo, tú no tienes afecto’. Me cuestionó mi afecto, mi cariño. No tengo por qué aceptar que cuestionen mi cariño a otra persona”.

Actualmente Stingo está trabando en una oficina de abogados y aseguró que sus compañeros lo molestan por lo ocurrido en Canal 13. “Oye paren la cuestión, mándenme unas lucas. El idiota fui yo, porque entré en una cuestión no debí haber caído”.

