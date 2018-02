En Argentina aseguran que "China" Suárez reemplazaría a "Pampita" en conocido programa

La actriz negó el ofrecimiento.

Carolina “Pampita” Ardohaín y a María Eugenia “China” Suárez vuelven a estar en la polémica, ya que en el programa “Los ángeles de la mañana”, aseguraron que Marcelo Tinelli le habría propuesto a la actriz reemplazar a la modelo en su rol de jurado en “Bailando por un Sueño”.

El único impedimento estaría en el parto que tendría Suárez a mediados de febrero.

Sin embargo “China” salió a aclarar los rumores a través de su cuenta de Twitter, donde en reiteradas ocasiones escribió “no fui convocada para ser jurado de ningún programa, gracias”.

NO FUI CONVOCADA PARA SER JURADO DE NINGÚN PROGRAMA. GRACIAS. NO FUI CONVOCADA PARA SER JURADO DE NINGÚN PROGRAMA. GRACIAS. NO FUI CONVOCADA PARA SER JURADO DE NINGÚN PROGRAMA. GRACIAS.

— Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) 1 de febrero de 2018