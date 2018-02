El nuevo emprendimiento de Gonzalo Cáceres que lo ayudó a salir de la depresión

En el último capítulo de Primer Plano estuvo invitado Gonzalo Cáceres, donde habló de su nueva forma de vida.

El conocido rostro reveló que una vez que terminó su participación en El Circo de Timoteo pasó por un difícil momento en el que no sabía qué hacer.

“Me bajó como una depresión de no saber qué… yo veía a mucha gente que yo quería tanto, que no entendía porqué me abandonaron si yo fui fiel hasta el último”, comenzó señalando el estilista.

“En ese momento apareció una mujer maravillosa, que se llama Loreto Benavides, que es mi amiga del alma, y ahí apareció una mujer salvaje que se llama Soledad, y ella me dice ‘Gonza, ¿por qué no nos unimos en hacer ropa para la gente gorda?"”. De esa manera comenzó Soledad, que ya cuenta con tres locales en Recoleta.