Michelle Adam se emocionó hasta las lágrimas al revelar su gran culpa como madre

Este viernes en Bienvenidos, el panel comentó en profundidad la tragedia del bus accidentado en Argentina.

En ese contexto, comenzaron a hablar sobre la importancia de la presencia de los padres en la vida de sus hijos, y Michelle Adam se emocionó hasta las lágrimas mientras se sinceraba junto a sus compañeros.

“A mí me pasa siempre, yo vivo con esa culpa. Yo vivo como en deuda, yo siento que trato de hacer lo mejor que puedo”, comenzó la meteoróloga, comentando que le afecta ir a los eventos de sus hijos porque las demás mamás se conocen.

“Yo digo, pucha que soy mala mamá. Voy y no conozco a toda la gente, entonces siempre me siento en deuda. Yo no puedo ir a actos de la mañana porque tengo que estar acá y no puedo estar pidiendo permiso siempre”, agregó.

Adam además explicó que habla sobre eso con sus hijos, comenzando a llorar: “Es un tema, al principio te lo exigen y sufren, sí sufren”.

“Amiga, no te pongas así, tú haces tanto por tus hijos”, la consoló Tonka Tomicic.

Revisa el emotivo momento aquí: