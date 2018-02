Tonka Tomicic protagonizó divertido chascarro con reportero en la Fórmula E

Esta jornada, Canal 13 transmitió La Previa, un programa especial para calentar los motores antes de la carrera de la Fórmula E, conducido por Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

Y fue esta última la que protagonizó un divertido chascarro mientras entrevistaban al fundador Alejandro Agag. La ex modelo señaló que a Agag lo sigue la prensa y se acerca a un fotógrafo que andaba con una gran lente.

Tomicic entonces le pregunta “where are you from? (¿de dónde eres?)”, creyendo que era un reportero extranjero. Sin embargo hombre le respondió “del Mercurio”, lo que generó risas en los televidentes que alcanzaron a ver corto momento.