Elvira Cristi reveló el generoso gesto que Felipe Camiroaga tuvo con ella

Durante el capítulo de este sábado de La Divina Comida, Elvira Cristi reveló un hermoso gesto que Felipe Camiroaga tuvo con ella.

La actriz relató que hace años, cuando quiso acompañar a su pareja de ese entonces, uno de los integrantes de Fiskales Ad-hok, en una gira por Europa, el fallecido conductor la ayudó con préstamo de dinero.

“Haré un salud por Felipe. Nos hicimos amigos en Motín a Bordo, cuando fui bailarina. Éramos amigos, muy amigos, él era como un hermano, hablábamos mucho y en un momento conversamos sobre la gira de Álvaro y le dije que no tenía plata, pero él me dijo que fuera, que él me lo pagaba y que se lo devolviera a la vuelta. Finalmente volví y me junté con Felipe y le dije ‘ya, arreglemos cuentas’, pero él me dijo ‘estai loca, así quería verte, feliz”, contó Cristi, admitiendo que no lo había dicho nunca antes porque le daba vergüenza.