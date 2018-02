La insólita técnica que Lindorfo usaba para disimular su sudoración excesiva

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde Sebastián Jiménez, el veterinario mejor conocido como Lindorfo, reveló un problema que lo afectó por años.

Mientras se encontraban en la casa de Patricio Laguna, la actriz Elvira Cristi preguntó si alguno se había puesto botox, a lo que todos los invitados respondieron que sí.

La actriz Loreto Valenzuela reconoció haberse inyectado en el ceño, Laguna en la frente y Lindorfo en las axilas.

Ahí explicó que lo había hecho para terminar con su sudoración excesiva, y que había recibido 20 pinchazos por lado. Además contó que antes de eso había recurrido a una insólita técnica para evitar las manchas de sudor: usar toallas higiénicas en las axilas.

“Me ponía toallas higiénicas en la camisa, con alas, grandes, esas que parecían pañales. Una vez fue tanta la desesperación que me la agarré y me la pegué con masking tape en el brazo e igual se me marcó la camisa… era patológico”

