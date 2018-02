Patricio Laguna reveló sorprendente detalle de su quiebre con María Alberó

El 2004, Kenita Larraín e Iván Zamorano eran la pareja más importante de la farándula chilena, hasta que terminaron su relación horas antes de casarse.

Por su parte, Patricio Laguna y María Alberó ese mismo año terminaron su noviazgo de seis años. Poco después, María e Iván comenzaron a salir, y se mantienen juntos hasta la actualidad.

Ese tema salió a la palestra durante La Divina Comida, donde el modelo reveló que le había regalado un anillo de compromiso a Alberó poco antes del quiebre.

El tema comenzó cuando la actriz Elvira Cristi señaló que ella con Laguna se conocían desde la época en que él aún era pareja de la argentina.

“Como ya han pasado muchos años, da lo mismo. Ojo, yo públicamente nunca he hablado de ella. La verdad tenemos muy buena onda, no tenemos ningún tipo de comunicación, pero la mejor opinión de ella. Pero fue rápido el tema. Debemos haber terminado, no sé…” indicó, aclarando que no fue cómo se cree, y que no lo dejó por Zamorano.

En ese momento, Sebastián Jiménez dijo “pero hubo anillo de por medio”, a lo que Laguna afirmó, para después agregar “¿hablamos la firme o no? Yo era muy chico, estaba en otra, la verdad”.