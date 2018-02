¿Divo? Ivette Vergara reveló la mala actitud de Fito Páez en el Festival de San Felipe

El fin de semana pasado, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta animaron el Festival de San Felipe, donde se presentaron distintos artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, no todos tuvieron la mejor actitud.

Según contó la periodista esta mañana en Mucho Gusto, tuvieron que cambiar la programación del evento por culpa de Fito Páez.

“Este fin de semana también se presentaban Los Jaivas. Fito cerraba el día, la primera jornada… Y él dice ‘no canto más allá de las ocho y cuarto de la noche’, y hubo que cambiar todo”.

El grupo chileno no tuvo inconvenientes para hacer el cambio, pero sí fue molesto para Ivette. “Entonces yo ahí digo ‘¡qué lata!’. ¿Sabes qué? Me da lata, porque no sé si nuestros artistas pintarían el mono de esa manera si fuesen argentinos o de otros países”.

Ahí la panelista destacó la actitud de los artistas nacionales: “Yo creo que el artista nuestro es muy respetuoso en ese sentido. Y me da lata que pasen estas cosas y que nadie le diga nada”.