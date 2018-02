¿Serán verdad? Rosemarie contestó a los rumores de relación con Pangal

Desde que Kel Calderón y Pangal Andrade terminaron su relación en noviembre del año pasado, los rumores sobre una posible reconciliación no han dejado de surgir.

Sin embargo, el más reciente involucraba a Pangal con una ex chica Mekano: Rosemarie Dietz. Según el programa Intrusos, la pareja habría tenido un romance en estos meses.

A raíz de esto, Rosemarie decidió entregar su versión a través de su cuenta de Instagram. “Quiero aclarar que no es verdad! A Pangal no lo veo desde hace 6 años y la verdad que no me gusta que se inventen tonteras como estas”, escribió.