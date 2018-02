El tierno mensaje de cumpleaños de Javiera Contador a su hijo Theo

El pequeño cumple 3 años y se llenó de saludos en la cuenta de Instagram de su mamá.

Javiera Contador ha destacado por su actuación en el teatro, teleseries y películas chilenas, además ha tenido experiencia en la conducción de programas y últimamente animó los Premios Caleuche.

La actriz es popular en las redes sociales y en su última publicación le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Theo que cumple 3 años.

“Alguien está de cumpleaños y está muy feliz con su piñata de dinosaurio. Amor es una palabra que queda corta para describir lo que yo siento por mis hijos. Sé que lo tiene claro porque cuando conoce a alguien le dice: ‘mi familia me ama, mi mamá me ama, todos me aman. Sólo se enojan cuando hago cagadas"”, comentó Contador.

En cosa de minutos el pequeño Theo se llenó de saludos de cumpleaños y la foto superó los mil likes.

