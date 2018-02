El duro relato de Maly Jorquiera a doce años de la muerte de su madre

La actriz Maly Jorquiera es conocida por hacer reír al público, pero esta vez compartió un emotivo y triste relato de su vida en su cuenta de Instagram.

Este martes 6 de febrero se cumplen 12 años desde el fallecimiento de su madre, a causa de un cáncer de mamas.

“Lunes 6 de febrero, el peor día de mi vida. Salí a trabajar y a mediodía recibí la llamada de mi padre gritando y diciendo que mi madre ya no respiraba, que él intentaba reanimarla, pero no funcionaba”, comienza su publicación.

“No sé cómo logré llegar a mi hogar, sólo recuerdo que le pedía en el camino a mi amigo Dios que todo fuera mentira, pero no fue así. Mi madre yacía muerta en su cama, con su cuerpo destruido y su cabecita calva, el cáncer de mamas finalmente se la había llevado”, continuó la actriz.

“Yo en ese mismo instante quise morir, quería irme con mi mamá, a donde fuera que ella fuera. No podía imaginar la vida, el mundo sin ella. Cada parte de mi cuerpo, cada órgano, cada célula de mí, sintió un dolor inexplicable, tan grande, que hasta el día de hoy evito recordar (…) Odié la vida, odié el mundo y odié a Dios mi ‘amigo"”.

“Hoy, a doce años de su muerte, la extraño como el primer día y más, mucho más. Porque la necesito, porque hoy yo soy madre y mi hijo no conocerá a la gran abuela que pudo tener y porque hoy puedo sentir algo de lo que ella trataba de explicarme sobre tener un hijo y amarlo de una forma inconmesurable e incondicionalmente”, agregó

La actriz también agradeció a su madre por “cada día que me cuidó y me enseñó y me abrazó y me besó y dio todo por mí, porque hoy me doy cuenta de qué se trata ser madre y todo lo que conlleva”.