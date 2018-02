"Estabamos leseando": Karla Constant e Ivette Vergara sufrieron un chascarro

Ambas estaban jugando en “El balde de la plata”.

Karla Constant e Ivette Vergara son compañeras de trabajo y tienen una gran amistad que las muestran tanto en pantalla como en las redes sociales.

La última anécdota que tuvieron no terminó como ellas esperaban, ya que las dos terminaron con heridas, incluso Konstant sufrió un esguince cervical por jugar en “El balde de la plata”.

“Nos pegamos en las jardineras de concreto, que menos mal no tienen borde porque son redondeadas. Están justo después de los baldes. Ahí nos pegamos en la cabeza… Nos sacamos la mugre… pero gracias a Dios no fue nada más grave”, comentó Constant.

La ex conductora de los reality show de Mega entregó más detalles a Las Últimas Noticias de cómo sucedió todo. “Estaba todo el equipo mirando para no mojarse, la Ivette hizo como que se escapaba. Me agarré de ella como koala para que no se alejara y después de eso no me acuerdo qué pasó”.