¡Los años no pasan por ella! Loreto Valenzuela mostró su cuerpo en bikini a los 63 años

La actriz subió una foto a sus redes sociales.

Loreto Valenzuela tiene una larga trayectoria en las teleseries chilenas, incluso su último personaje en “Amanda” sigue siendo recordado por su frase “ñatita”.

La actriz se hizo popular en las redes sociales, donde sube diferentes fotos de su trabajo y de sus familiares. Pero su última publicación causó sensación entre sus fans, ya que mostró su cuerpo en bikini a los 63 años.

Sus seguidores aplaudieron su figura diciendo “¡Preciosa mi Loreto… estás como el vino!”, “Estupenda ñatita… siempre estupenda”, “Que señora más regia”.

Valenzuela habló con Las Últimas Noticias sobre como mantenía su cuerpo, diciendo que “me cuido comiendo. No me gustan los carbohidratos, casi no como pan, frituras ni pastas. Para mí no es ningún panorama ir a comer pizza. Consumo carnes, ensaladas y frutos secos. Además, soy loca por las legumbres”.

“La verdad es que no uso bikini en público, sólo en la lancha de mi marido porque me da pudor. La gente me mira un poquito mucho en la playa (…) sé que estoy bien, pero ya no tengo 20 años”, agregó.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: