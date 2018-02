¡Pero cómo tanto! Carmen Gloria Arroyo reveló el mayor ataque de celos que ha tenido con Bernardo Borgeat

Las conversaciones en los matinales usualmente terminan con alguno de sus rostros revelando detalles de su vida privada, y Carmen Gloria Arroyo no es la excepción.

La nueva contratación del Muy Buenos Días de TVN contó un particular ataque de celos que le hizo a Bernardo Borgeat.

“Yo no soy extremadamente celosa de las cosas que le pasen, como te decía, si lo persiguen me da lo mismo, pero sí de las cosas que él hace. Entonces, han sido pocas veces, pero fuertes. Si yo lo veo a él en una actitud que a mí no me gusta, se lo voy a decir abiertamente”, comenzó diciendo.

Cuando Karen Bejarano le preguntó qué tipo de actitudes, explicó que “si una niña se le tira encima y veo que él responde, toca a la niña, así como que se hace el cariñoso, como es Cristián (Sánchez); no, dejo la escoba… Yo hubiera matado a Cristián, ¡pero si ha dado cuántos piquitos a todo el mundo!”.

De ahí contó que en su peor ataque de celos se fue del lugar. “No me pareció lo que estaba viendo y le dije ‘oye, no me gusta que…’ Y él me dijo ‘ché, si no estoy haciendo nada’. ‘¡¿Cómo que no?! Si te estoy viendo”.