¡Se aburrió! Scarleth Cárdenas respondió a las críticas por exponer su vida privada

Después de que se supiera el fin del Acuerdo de Unión Civil de Scarleth Cárdenas y María Isabel Corcuera, la periodista aclaró la situación a través de varios medios.

Primero lo hizo a través de su cuenta de Twitter, después habló con el diario La Cuarta, y finalmente conversó del tema con sus compañeros de La Mañana de CHV.

Ahí se vivió un tenso momento luego de que algunos de los panelistas le cuestionaran la decisión de separarse a menos de un años para luego decir que contraerán nuevamente el Acuerdo.

Sin embargo, ese no fue el único episodio donde se caldearon los ánimos. Cuando los animadores reemplazantes, Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz, comenzaron a hablar de las críticas por sobreexposición de su vida privada que ha recibido por las redes sociales, la periodista se molestó.

“Yo pregunto, porque algunas personas dicen ‘ah, pero es que te gusta hablar’. Es que no importa cómo haces las cosas. No importa si le dices al mundo que eres feliz o no. La gente quiere saber siempre qué hiciste, a dónde fuiste, con quién te casaste. Que te digan que no es así, no es cierto”, comenzó Cárdenas, para luego preguntarle a Díaz si “¿tienes algún problema para decirle al mundo que eres una mamá feliz y orgullosa de los hijos que tienes y del marido que tienes?”, comenzó.

“Yo no tengo dramas”, respondió La Fiera, por lo que Cárdenas continuó: “¿Por qué tendría que ocultar yo que soy feliz? Esta es la vida que yo vivo, con valentía. Me da pena que haya gente que se sienta con el derecho de atacar mi valentía o mi felicidad, ¿por qué? Yo tengo una familia”.

Ahí Cretton indicó que difiere porque “uno no tiene por qué ocultar que es feliz, pero tampoco decirlo tanto”, ya que “vives en un medio que es distinto al otro. Sabes que en el fondo, si hablas de más de algo, después de vuelta te van a pegar”, asegurando que “son como las leyes del juego”.

En ese momento, la periodista preguntó por qué tienen que temerle a otros. Pamela contestó que “yo creo que no es temerle. Cuando uno ve una portada tuya, que es preciosa la portada más encima, de la Revista Caras, primero hay un morbo para verla, porque es primera vez que alguien dice directamente ‘me caso’ con todas las leyes, entre comillas, y dice que está feliz. Pero cuando viene una ruptura, o algo negativo, uno quiere ocultarlo y no comentarlo”.

“Pero Pamela, eso es problema de lo demás, de los que tiran la mala onda. No es problema mío. Yo no le tiro mala onda a nadie. Por el contrario. Yo hago mi trabajo y he construido mi carrera con la base del respeto a los demás (…) O sea, yo pongo por delante el respeto. Lo que venga por delante no es mi responsabilidad. Es más, quiero decirle a esa gente que ataca, o que escribe algo, mira, yo debería poner todas esas opiniones en un banco, por si alguna vez me generan interés”, contestó Cárdenas.