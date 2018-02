Integrante de Kudai debió ser internado por dolores en el pecho

La banda chilena Kudai se encuentra en Buenos Aires grabando un nuevo disco, después de que los cuatro miembros originales decidieran volver a reunirse en noviembre de 2016.

Sin embargo, este nivel de vida le jugó una mala pasada a Pablo Holman, quien despertó a las 5.00 de la mañana por dolores que no lo dejaban dormir.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, el cantante explicó que “Me desperté con dolores en el pecho, sentía el brazo adormecido y no podría respirar bien (…) Soporté un rato el dolor, pero a primera hora llegaron los médicos. Me hicieron un electrocardiograma para descartar un pre infarto u otros problemas al corazón”.

“Primero me hicieron varias preguntas que podían descartar ciertas opciones como si era fumador o si había estado de fiesta. Como no era el caso, me internaron de urgencia en el Hospital Alemán”, agregó.

Si bien le realizaron una serie de exámenes, no encontraron nada. “Lo bueno es que estoy sano. Me dijeron que estaba un poco flaco, pero dentro de lo normal. El doctor me dijo que debía relajarme. Hacer un disco y viajar implica cierto nivel de estrés. Cuando regrese a México (donde vive) tomaré todas las medidas necesarias y me haré otro chequeo para descartar otras cosas”, finalizó el músico.

Por su parte, en su cuenta de Instagram publicó una fotografía asegurándole a sus seguidores que estaba bien.

Todo esta bien amigos! 💀🤘🏻🇦🇷 Una publicación compartida por Pablo Holman (@pabloholmanoficial) el Feb 7, 2018 at 2:26 PST

El cardiólogo de la Clínica Las Condes Patricio Venegas explicó al mismo diario que existen similitudes entre los síntomas de un infarto y un cuadro de estrés.

“Para una persona que no es experta y que tiene sensación de angustia, entender un episodio de este tipo puede ser difícil y, al mismo tiempo, muy fácil de comparar al de un ataque al corazón. Una crisis de estrés puede producir dolores al pecho que estimulen un evento coronario. Por lo mismo, cuando hay un evento de este tipo siempre se debe descartar algo más serio”, aseguró el médico.