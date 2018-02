Ángela Duarte se suma a las críticas por el fin del Miss Reef

Después de que se diera a conocer la cancelación del concurso Miss Reef, son varias las famosas que han dado a conocer su punto de vista.

Pamela Jiles fue una de las que se mostró agradecida de la decisión de terminar con un certamen considerado machista, mientras que Wilma González, Javiera Acevedo y Marcela Vacarezza han calificado la medida como “una estupidez”.

Ahora, Ángela Duarte se unió a ellas, a través de su cuenta de Instagram. La ex chica reality publicó un video donde comenta que quería participar en el concurso, pero que ya no podrá.

“Pensaba participar en Miss Reef porque tengo un buen trasero pero me acabo de enterar que no va. Trato de entender las razones pero siento que es una exageración. De verdad, toda esta aglomeración de mujeres que hablan del ‘ni una menos’, que se sientes como objetos sexuales. ¿Broma?”, señaló.

Además, agregó que no entiende el reclamo que hacen algunas mujeres, especialmente porque la mayoría de sus críticas vienen desde sus seguidoras femeninas.

“El 99% de las personas que me critican y me ofenden en redes sociales son mujeres. Así que no me vengan con su cuestión de ‘ni una menos’ porque ustedes mismas son las que no se respetan entre ustedes, como género”, sentenció.