Las canciones de "Sin Bandera" emocionaron al público del Festival de Talca

“Suelta mi mano”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”, fueron algunos de los temas que recordaron los usuarios de las redes sociales.

El jueves pasado se dio inicio al Festival de la Independencia de Talca y los encargados de comenzar con el show fue el dúo romántico “Sin Bandera”.

Leonel García (León Polar) y Noel Schajris recordaron su repertorio clásico con canciones como “Suelta mi mano”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”.

El publicó que los vio en vivo coreo las canciones como verdaderos himnos, mientras que en Twitter los usuarios también se pusieron románticos.



MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abrace… 🎶 porqueee hacen esto… mi corazón … 😭😭 #SinBandera #TalcaTVN

#SinBandera #TalcaTVN ….que todo el mundo cabe en el teléfono ❤️ que no hay distancias grandes para nuestro amor 🎶

Enfocan a una mina cantando #SinBandera con tremenda sonrisa, saquenla! Esa mujer no tiene alma, esa mujer no sabe de amores perdidos, no merece escucharlos 🙃💅

— HEMBRA (@lanotable1) 9 de febrero de 2018