Mariela Sotomayor se sinceró y reveló la verdad tras su salida de CHV

Hace algunos días, Mariela Sotomayor anunció que dejó Chilevisión, donde trabajaba como periodista en Primer Plano y Maldita Moda, por motivos personales.

La apodada “lengual filuda” explicó en Intrusos que daría prioridad a su familia y a su propia empresa, con la que ha tenido buenos resultados.

Por eso, llegó este jueves al Muy Buenos Días de TVN para ahondar en las razones de su salida, explicando que “el contrato que yo tenía era de periodista. Y eso implicaba que yo tenía que estar todo el día en el canal, desde las 10 de la mañana hasta Dios sabe qué hora”.

Sin embargo, su vida comenzó a cambiar con el nacimiento de su segundo hijo “que fue con muchos problemas porque él nació de 30 semanas”, agregó.

Las largas jornadas que pasaba en canal se sumaban a otros proyectos, lo que afectaba a su entorno familiar. “Durante el año pasado tuve cinco pegas. Mi hijo más chico me veía y decía ‘adiós mamá’. Entonces dije ‘tengo que soltar algo"”.

Sobre su salida de la televisión, la periodista agregó que “la verdad es que yo creo que no he salido de mi sueño. Yo tengo una empresa de comunicaciones, trabajo con varias marcas, y a esas les ha ido muy bien porque yo logré descubrir que tengo otras habilidades en términos comunicacionales. Yo he hecho radio, he hecho comerciales y ahora incursioné en el tema de la publicidad”.

Finalmente agradeció al público y señaló que “lo que más valoro es que cada cosa en la que yo crecí fue gracias a la gente”.