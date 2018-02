Regalos y saludos de los twitteros marcaron el último programa de Franzani en "Mentiras Verdaderas"

El animador tuvo palabras de agradecimiento para su familia y al equipo.

Iganacio Franzani asumió la conducción de “Mentiras Verdaderas” hace aproximadamente 3 tres años y como dice el dicho “nada es para siempre”, el comunicador se despidió este jueves del espacio.

Todo comenzó con el regalo que le dio “el cazador de mitos”, Freddy Alexis, que consistía de un cuadro con varias fotos del periodista en el set del programa.

“¡Qué lindo! ¡Se pasaron. No me lo esperaba. Realmente me han sorprendido”, manifestó Franzani quien posteriormente tuvo palabras padres y para su esposa por “soportarlo”. “Le quiero agradecer especialmente a mi papá, a don Hugo por (heredarme) este talento del ‘hablamiento"”.

“Son tan pocas oportunidades que uno tiene en la tele para hacer esto. Muchas gracias, será hasta siempre. Y a este equipo, hasta pronto”, concluyó.

Los usuarios de Twitter no quedaron ajenos al momento y se manifestaron en las redes sociales.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Mirando @mentiraslared con nostalgia por la despedida de @Ifranzani #LaDespedidaDeNachoMV . Eres un tremendo profesional donde estés seguirás brillando — SorayaEstherRecabal (@Soraya_esther) 9 de febrero de 2018

#LaDespedidaDeNachoMV Mi mamá te veía casi todas las noches. Me pidió que te dijera que te echará de menos 😅 éxito en tus futuros proyectos!! — Mili Mili Mili (@miliymiliymili) 9 de febrero de 2018