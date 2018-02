¡Se enojó! Yamila Reyna criticó la censura de su rutina de parte de Canal 13

Yamila Reyna sepresentará este sábado 10 de febrero en el Festival de Dichato, emitido por Canal 13. Pero su experiencia no ha sido del todo agradable.

Según contó en Intrusos, la humorista no tuvo una reunión previa con la casa televisiva, por lo que ahora “hay algunas cosas que el 13 me ha pedido, ahí tendré que ver cómo lo haré”.

“Para un próximo festival veré que haya una reunión previa para que me digan cómo son las reglas, ya que no es bueno que cuando tengo el texto listo, después me llamen diciendo qué cosas pueden ir y cuáles no. Te frustras un poco, ya que hemos trabajado duro con la (Bernardita) Ruffinelli y Juan Pablo López, y después te quiten chistes, dicen ‘por qué no me lo dijeron antes"”, criticó.

Ruffinelli, por su parte, aclaró que la censura no fue por los garabatos, sino por ciertas personas a las que mencionaban, agregando que se les prohibió hablar de algunos “temas, nombres y vacas sagradas”.