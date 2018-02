Denise Rosenthal se sinceró en las redes y agradeció el apoyo tras el Festival de Talca

La cantante aseguró que “fue algo mágico”.

Denise Rosenthal se presentó el viernes pasado en el Festival de la Independencia de Talca, donde hizo cantar y bailar al público.

La artista publicó una foto del evento y aprovechó de agradecerle a sus fans por todo el apoyo. “Anoche fue mágico Infinitas gracias, a todos ustedes que me entregan su amor, su confianza y su energía eterna. Me hacen seguir luchando y me dan fuerzas para seguir creciendo”.

“Soñé con esto, tantas veces, tropecé y lloré muchas más, busqué, encontré, me perdí, y creo estar en ese ciclo constantemente. Pero ayer, fue mágico. Fluir en la realidad constante del sacrificio es aprender a conocerse cada día un poco más para disfrutar a ojos cerrados un resultado impredecible en un camino indescifrable”, agregó la cantante.

En un par de horas la publicación superó los 55 mil likes y se llenó de comentarios que apoyan a Rosenthal.

MIRA LA FOTO ACÁ: