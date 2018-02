Ex rostro de "Bienvenidos" se aburrió de las pantallas y dejó la TV

Actualmente está dedicado a sus proyectos personales.

Yuhui Lee se hizo conocido en nuestro país por su participación en Master Chef, donde llegó a las instancias finales del programa. Posteriormente se incorporó a “Bienvenidos” donde cocinó y fue parte de los “Desayunadores”.

Sin embargo, hace tiempo que Yuhui no aparece en el matinal de Canal 13 y por esa razón “Intrusos” lo buscó para saber qué le había pasado.

El oriundo de Shanghai confesó que actualmente está trabajando en sus proyectos personales como la preparación de cenas a domicilio y que su salida de las pantallas se sebe a que se “aburrió” de la televisión.

El ex Master Chef aseguró que la medida no pasó por una mala relación con sus compañeros, incluso se refirió a Matías Vega y a “Nacho Pop”. “Son muy buena onda. Muy natural ellos en cámara, yo no muy natural”, comentó Yuhui con su particular acento.