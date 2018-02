Macarena Tondreau y Karen Bejarano generaron polémica tras hablar sobre la pena de muerte

Las panelistas están a favor de la medida que castiga a los culpables.

En “Muy Buenos Días” se conversó sobre la Ley Sophia y de la pena de muerte. Una de las invitadas a la sección fue la diputada Camila Flores, quien está a favor de que se aumenten las penas de cárcel para los delincuentes que cometan crímenes en contra de menores de edad.

Karen Bejarano se mostró a favor de la idea de Flores, además cree que la pena de muerte debe volver. “Nosotros no tenemos por qué mantener a personas que no van a cambiar y no tienen intención de cambiar tampoco. Ni siquiera se sienten culpables, ni siquiera sienten pena por lo que hicieron o algún remordimiento”.

“Estoy totalmente de acuerdo porque creo que hay personas… No sé si llamarlos personas, son bestias, finalmente. Que son capaces de cometer delitos tan terribles, tan atroces, tan brutales, para dejarlos que sigan viviendo una vida dentro de la cárcel. En la cárcel no estamos hablando que van a vivir un calvario. Se levantan, pueden ver tele, jugar deporte”, agregó la ex Mekano.

La periodista Andrea Aristegui, que también estaba en el set, opinó en contra de la idea Bejarano. “Me parece terrible que determinemos si la gente merece vivir por razones económicas. Eso es brutal. Si es por razones económicas creo que hay otras formas para resolver los temas“.

Pero la cantante encontró apoyo en su compañera Macarena Tondreau. “Siento que no es un tema de tratar de que esta persona sufra en la cárcel y se pudra. No. Yo quiero mejorar mi sociedad, quiero que mis hijos vivan en paz”.

“En casos muy extremos, sí merecen la pena de muerte y no deben estar 40 años. Para mí no deben existir, no deben respirar el mismo aire que respiro yo”, agregó Tondreau.