Pangal mostró su nuevo hobby en sus redes sociales

El ex chico reality debutó en las carreras de motos de agua.

Pangal Andrade se hizo conocido por su aparición en los realitys de la televisión chilena, también tuvo una relación con Kel Calderón. Pero lo que más le apasiona al oriundo del Cajón del Maipo son los deportes acuáticos.

Andrade es kayakista, sin embargo, encontró una nueva pasión, las motos de agua, así lo mostró en su cuenta de Instagram.

“Primera carrera en mi motito, no me fue tan mal 2do lugar en mi categoría”, comentó el ex chico reality, quien tuvo un buen debut.

En menos de una hora la foto superó los 4 mil likes y sus seguidores aprovecharon la oportunidad para felicitarlo y desearle suerte en su nueva etapa.

