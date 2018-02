¿Hubo amor? Alcalde de Estación Central reveló un secreto encuentro con Pamela Díaz

Ambos se conocieron en un programa de televisión.

Como es de costumbre en “La Divina Comida” los invitados hacen revelaciones de sus antiguos amores. En esta ocasión fue el turno del alcalde de Estación Central Rodrigo Delgado.

Todo ocurrió cuando el resto de los comensales, Daniela Aránguiz y Yuyuniz Navas estaban comiendo en la casa de Iván Torres y el meteorólogo le preguntó al edil si hubo un romance entre él y Pamela Díaz.

Navas y Aránguiz reaccionaron asombradas y Delgado respondió sin problemas que “estábamos en una mesa, compartimos, tal vez le caí bien. Después un periodista amigo me dijo ‘oye, quiere hablar contigo… ¿Por qué no hablan?’. Hablamos un par de veces, pero nunca nos juntamos”.

Sin embargo no le creyeron mucho y destacó que De verdad no fue, no pasó nada.