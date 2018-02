Rostro de "Bienvenidos" aseguró que tiene una nueva relación amorosa

Además inició los trámites del divorcio.

Michelle Adam se ha mostrado como uno de los rostros de “Bienvenidos” que más resguarda su vida privada, ya que en programa ha hablado en pocas ocasiones sobre su círculo cercano o sobre anécdotas de su vida.

Sin embargo, en una entrevista, la meteoróloga confirmó que está haciendo los trámites de su separación tras estar 12 años casada.

“Nunca podría decir que mi separación fue producto del trabajo. Esto es una cosa completamente de pareja y tenemos buena relación al día de hoy. No voy a dar los detalles, prefiero mantenerlo en privado (…) Le puse todo el power a mi trabajo, pero seguí siendo dueña de casa y preocupándome de los niños. Ahora estoy en trámites de divorcio”, comentó.

Michelle es madre de dos hijos y aseguró que se sometió a una terapía alternativa junto a ellos. “Con ellos hice solo flores de Bach e imanes. Y los saqué harto a pasear fuera de Santiago”.

“Estoy partiendo una relación, pero no quiero contar por respeto a mis hijos. Él no es del medio. Uno nunca sabe si esto va a funcionar o no, pero por lo menos vuelves a creer en el amor”, sentenció.