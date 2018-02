¡Casi se queda en China! El vergonzoso episodio de Camila Recabarren en Miss Mundo

Camila Recabarren saltó a la fama luego de ser elegida para representar a Chile en el concurso de Miss Mundo el 2012, realizado en China.

Seis años después, la modelo reveló un vergonzoso episodio que vivió estando allá, y todo culpa del sake, una bebida alcohólica que describió como “un agua ardiente pero peor”.

“En China, en la noche final… el carrete estuvo muy bueno y se me pasaron las copas”, comenzó relatando, para luego asegurar que terminó en la Muralla China.

“Estábamos todas las misses y yo partí así carreteando como Miss, como lady. Y me fui así como… muerta. Más encima, Bosnia era la más curada, siempre daba jugo”, agregó.

El mayor problema llegó al día siguiente, porque debía viajar para regresar a Chile. “Perdí el transfer que iba al aeropuerto, casi pierdo el vuelo, me querían matar. Y la dueña del concurso, la Miss Julia Morley me fue… me fue a despertar, y yo así ‘¡sal de acá!"”.

Además, ese día le hicieron las maletas para que pudiera tomar el avión. “Yo dije ‘¿qué? Si yo represento a Chile, son todos unos curados’. Fui a representarlos como debe ser, los representé de verdad”, agregó riendo, para finalmente agregar más seria que “fue terrible. Y de ahí que nunca más carretié, nunca más tomé. ¡De verdad! Quedé traumada. Nunca más”.