¡Todo gracias a un chiste! Yamila Reyna ganó una particular apuesta tras su rutina en Dichato

Este sábado, Yamila Reyna se presentó en el Festival de Dichato, en lo que fue su debut en estos espectáculos televisivos, donde logró conquistar al público.

Si bien existieron algunas pifias al inicio de su rutina, la argentina, que subió al escenario después de Los Jaivas, terminó siendo aplaudida por los asistentes.

Uno de los chistes que más risa causó, además le valió ganar una apuesta: “A mí me gustaría quedarme en casa haciendo jardinería, a mí me encantan las plantitas. Sembrar menta, melisa, cultivar marihuana… eso sí, le tendría que pedir unas semillitas a Pancho Saavedra, no viste que a ese hueón hasta los lugares le hablan”.

El comediante Juan Pablo López publicó en su cuenta de Instagram un video donde reveló una particular apuesta que había hecho con Yamila antes de que se presentara en Dichato.

“¡Perdí 5 lukitas por un chiste que pensé que no funcionaría!”, escribió. Por su parte, en las imágenes, Pancho Saavedra dice “¿así que no iba a resultar el chiste? Ahí tenís po’ hueón, hasta aplausos”.