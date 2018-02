Yuyuniz Navas se defendió de las críticas que recibió tras su participación en "La Divina Comida"

La profesora de yoga se sinceró en su cuenta de Instagram.

Iván Torres, Rodrigo Delgado, Daniela Aránguiz y Yuyuniz Navas fueron los invitados de “La Divina Comida” que se transmitió el sábado pasado. La esposa de Jorge Valdivia fue la mejor anfitriona y los televidentes aplaudieron su plato en las redes sociales.

Todo lo contrario le pasó Navas, quien fue tildada de “mañosa” por los twitteros debido a que no se comió todos los platos porque había algo que no le gustaba.

Cansada de la críticas, la profesora de yoga se defendió en su cuenta de Instagram. “Yo soy lo que soy”, escribió en una foto, luego agregó que “no me gusta la sopa de tomate. No tomo coca cola, no fumo, no como salmón ni pollo, ni embutidos, ni procesados”.

“Soy dueña de mi sexualidad y no tengo miedo de sentir placer”, comentó en otra foto.

MIRA LAS PUBLICACIONES ACÁ: