El cambio estético de Camila Recabarren para afrontar su candidatura a reina de Viña

La ex Miss Chile se arregló los dientes.

Camila Recabarren es la candidata a reina del festival de Viña del Mar que tendrá el programa “Intrusos” y antes de comenzar su campaña oficial, la modelo reveló un cambio estético.

“El único cambio que me he hecho en mi cara ha sido mi sonrisa, y no me arrepiento para nada, por querer día a día sonreír, pero lo más importante que es desde el alma”, comentó la ex Miss Chile en su cuenta de Instagram.

Recabarren que hace pocos días lanzó su carrera musical, también le dedico unas palabras a sus más cercanos. “Gracias a todos ustedes hija, amigos y familia que me hacen feliz”.

