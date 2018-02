La discusión entre Maura Rivera y Javier Olivares que terminó con el despido de la bailarina

El hecho ocurrió cuando ambos trabajaban en “Tremendo Choque”.

Maura Rivera fue una de las invitadas a “La Noche es Nuestra”, donde conversó sobre su paso por el programa de talentos “Rojo Fama Contrafama”.

Pero la bailarina también se refirió sobre el trabajo que tuvo en “Tremendo Choque“, que fue animado por ella junto a Javier Olivares. En ese contexto la esposa de Mark González reveló el verdadero motivo de su salida del espacio.

“Había un concurso de la gomita. Estábamos en vivo y él me pide que haga la gomita con otro participante y yo me negué. Nos fuimos a comerciales y me empapeló a chuchadas, delante del público y los demás participantes”, comentó Rivera.

La bailarina, que en ese entonces tenía 16 años, agregó que “bajó el director del espacio y él (Olivares) le dijo: ‘o se va ella o me voy yo"”.

Maura tuvo que dejar el programa, pero no todo negativo, ya que posteriormente comenzó a aparecer en “Rojo”.