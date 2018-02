¡Sí se puede! Cata Vallejos contó cómo es amiga de su ex pareja Karol Lucero

La pareja compuesta por Karol Lucero y Catalina Vallejos fue una de las más mediáticas en su momento, hasta que el junio de 2016 decidieron terminar su relación.

Pasó más de un año en que ni siquiera hablaban sobre el otro en televisión, pero hace algunas semanas, sus seguidores notaron que habían pasado un fin de semana juntos en lago Rapel, iniciando rumores de reconciliación.

Ambos tuvieron que salir a explicar esta nueva cercanía, dejando en claro que ninguno de los dos pretende volver a tener una relación amorosa con el otro.

Ahora, Cata Vallejos explicó en Las Últimas Noticias cuáles son las cinco condiciones bajo las que han construido una amistad.

Una publicación compartida por ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Karol Jesús Lucero V. (@karol_lucerov) el Feb 11, 2018 at 4:19 PST



1. Conversar los temas pendientes: “Cuando nos vimos en el matinal después de casi dos años de terminar hubo buena onda. Después de eso nos juntamos a conversar y aclarar todo”, indicó la ex chica Yingo, para luego agregar que le dijo que para ella “es una persona importante, pero cero opción de volver a ser pareja”.

2. Empezar de cero: “Cuando terminas una relación siempre quedas con algo de rabia. Hay que perdonar y olvidar los malos momentos”, señaló.

3. No importa lo que piensan los demás: “Hay gente que no cree en la amistad después del pololeo. A mí me da lo mismo”, dijo la animadora.

4. Creerse el cuento: “Karol me trata igual como trata a mis amigas, no hace diferencias”, explicó.

5. Respetar los códigos: “Yo jamás me metería con el ex pololo de una amiga y mis amigas piensan igual que yo. No es algo que hayamos conversado, pero doy por hecho que esa situación no se daría entre Karol y una de mis amigas”, finalizó.