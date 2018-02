Angie Jibaja aclaró los rumores sobre su salud: "No me quise matar, nunca lo haría"

La actriz aseguró que el ingreso a “Doble Tentación” la perjudicó.

Antes de que acabara el 2017 se reveló que la actriz peruana, Angie Jibaja, estaba pasando por una grave depresión, incluso se habló que la ex chica reality quería acabar con su vida.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Jibaja declaró que “la gente especula un montón. (En noviembre) fui a un hospital psiquiátrico pero solamente a consultar, a hablar, y nos equivocamos de lugar porque en realidad no sabíamos que era un manicomio. Pero todo es falso, yo no me quise matar, soy fuerte, nunca lo haría”.

“Yo soy actriz por sobre todas las cosas. La gente que me conoce en Chile, los actores con los que he trabajado saben como soy, como es mi carácter. En Chile me abrieron las puertas, me dieron trabajo y es lamentable la manera en que me vieron ahí, me da bastante pena. Pido disculpas porque hasta ese momento venía haciendo un trabajo limpio en Chile. Pero, de la misma forma, gracias al reality abrí los ojos y me saqué un peso bien grande de encima”, destacó la peruana.

Por último Jibaja habló sobre su tratamiento, asegurando que le ayudó para valorarse como mujer, agregando que si las personas se tratan “van a descubrir una vida mejor, así como lo hice yo”.